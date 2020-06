ADAC rechnet dennoch mit weniger Reisenden als an langem Wochenende üblich

Staus im Süden Deutschlands zu Fronleichnam erwartet

München (AFP) - Der ADAC erwartet zum Fronleichnamswochenende Staus vor allem im Süden Deutschlands. Nach dem Feiertag am Donnerstag kommen am Wochenende auch die baden-württembergischen und bayerischen Pfingsturlauber aus den zweiwöchigen Ferien zurück, wie der Automobilklub am Montag mitteilte. Dennoch geht der ADAC davon aus, dass dieses Jahr deutlich weniger Reisende unterwegs sein werden als in den Vorjahren. Da Flugreisen nur eingeschränkt möglich seien, sei auf den Straßen ab Mittwoch mit vielen Tagesausflüglern zu rechnen.

Stau auf der Autobahn © AFP

Der Rückreiseverkehr setze in der zweiten Wochenhälfte ein. Höhepunkt werde der Samstag sein. An diesem Tag müssten Autofahrer mit Staus im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden rechnen. Am Sonntag seien vor allem Heimkehrer aus dem Kurzurlaub unterwegs, betroffen davon seien vor allem Ballungsraumautobahnen. Bei schönem Wetter seien auch Staus auf den Straßen in Naherholungsgebiete und zu den Küsten zu erwarten.