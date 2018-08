Fans spendieren Auszeichnung auf dem Walk of Fame

Stern für US-Musiker und Parodisten "Weird Al" Yankovic

Los Angeles (AFP) - Der vor allem für seine Parodien von Pop- und Rocksongs bekannte US-Musiker und Komiker "Weird Al" Yankovic ist in Hollywood mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet worden. Sein ganzes Leben sei "eine Art Blödelei" gewesen und er habe "nicht wirklich nach Respekt oder echten Auszeichnungen wie diesen gesucht", sagte Yankovic bei der Enthüllung seines Sterns am Montag. Nun aber sei er "sehr glücklich".

Yankovich posiert mit seinem Stern © AFP

Yankovic nahm in seinen zahlreichen Parodien unter anderem Hits von Michael Jackson aufs Korn: aus "Beat it" wurde "Eat it", aus "Bad" wurde "Fat". Aus dem Queens-Hit "Another One Bites the Dust" wurde "Another One Rides the Bus". Yankovic komponiert auch eigene Lieder.

Während normalerweise Filmstudios, Fernsehfirmen oder Musiklabel das Geld für einen Stern auf dem Walk of Fame geben, wurde die Auszeichnung für Yankovic von seinen Fans spendiert. "Ganz wirklich, ich hätte selbst nicht so viel für einen Stern gezahlt, aber sie wollten das so", sagte Yankovic. Die Tatsache, dass seine Anhänger sich derart für seine Auszeichnung eingesetzt hätten, "bedeutet mir alles".