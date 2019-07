Britischer Sänger leidet weiter unter Halsentzündung

Sting sagt Konzert in Bonn am Montagabend ab

Paris (AFP) - Sting hat ein Konzert in Bonn kurzfristig abgesagt: Der britische Sänger könne wegen einer Halsentzündung am Montagabend nicht beim Festival Kunst!Rasen Bonn auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation France mit. Bereits am Mittwoch will der Star in Lyon in Ostfrankreich wieder auf der Bühne stehen.

Kein Konzert in Bonn: Sänger Sting © AFP

"Sting geht es besser, aber er leidet immer noch unter einer Virus-Infektion des Halses", hieß es auf der Webseite sting.com. Der 67-Jährige hatte auf Anraten seines Arztes in der vergangenen Woche bereits mehrere Konzerte abgesagt, darunter auch Auftritte in München und Stuttgart.

Fans des früheren "Police"-Sängers können aber noch hoffen: Nach Angaben seines Managements will er neue Termine für die ausgefallenen Konzerte finden, "sobald dies möglich ist". Mitte Juli will der Musiker zunächst in Frankreich touren, Anfang Oktober sind Auftritte in Asien geplant.