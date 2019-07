67-Jähriger sollte am Abend bei Tollwood-Festival auftreten

Sting sagt auf ärztliches Anraten Konzert in München kurzfristig ab

Berlin (AFP) - Der britische Sänger Sting hat sein für Mittwoch geplantes Konzert beim Tollwood-Festival in München kurzfristig abgesagt. Wie der Gründer der Band "The Police" am Dienstagabend auf seiner Website mitteilen ließ, sei er "immer noch nicht auf der Höhe". Sein Arzt habe deshalb von einem Auftritt abgeraten.

Sting bei einem Auftritt in Montreux © AFP

Aus gesundheitlichen Gründen hatte Sting schon am Montag ein Konzert bei einem Jazz-Festival im belgischen Gent gestrichen. Am Donnerstag soll der 67-Jährige beim Jazzopen in Stuttgart spielen. Die Ticketpreise für den Tollwood-Auftritt können sich Karteninhaber den Angaben zufolge an den Verkaufsstellen erstatten lassen.