"Solo - A Star Wars Story" wird bei Filmfestival aufgeführt

Stormtrooper stehen Spalier in Cannes

Cannes (AFP) - Die Stormtrooper aus den "Star Wars"-Filmen bewachen den Roten Teppich in Cannes: Als das Team des Films "Solo: A Star Wars Story" bei dem Filmfestival in Südfrankreich posierte, standen die Garden des galaktischen Imperiums Spalier.

"Solo - A Star Wars Story" wird in Cannes aufgeführt © AFP

Mit Regisseur Ron Howard kamen am Dienstagabend auch zahlreiche Darsteller an die Croisette: unter anderem Alden Ehrenreich, der den Protagonisten Han Solo verkörpert, die aus der Serie "Game of Thrones" bekannte Emilia Clarke sowie der US-Schauspieler Woody Harrelson. Auch die behaarte "Star Wars"-Kultfigur Chewbacca durfte nicht fehlen.

Der Film wurde bereits vergangene Woche in Hollywood gezeigt und ist nicht im Rennen um die Goldene Palme. Dass Ehrenreich Han Solo verkörpert, dürfte für Fans gewöhnungsbedürftig sein - in den Filmen zuvor wurde der interstellare Schmuggler immer von Harrison Ford gespielt. Die Geschichte in "Solo - A Star Wars Story" spielt zeitlich vor dem vierten Film der Saga, der 1977 in die Kinos gekommen war.