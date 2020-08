Strafmaß für "Golden State Killer" wird verkündet

Sacramento (AFP) - Im Prozess gegen den als "Golden State Killer" bekannten US-Serienmörder und Vergewaltiger Joseph DeAngelo wird im kalifornischen Sacramento am Freitag (18.00 Uhr Ortszeit; Samstag 03.00 Uhr MESZ) das Strafmaß verkündet. Der 74-jährige Ex-Polizist hat gestanden, zwischen 1975 und 1986 13 Morde und rund 50 Vergewaltigungen begangen zu haben. Im Gegenzug forderte die Staatsanwaltschaft statt der Todesstrafe elf Mal lebenslange Haft.

Joseph DeAngelo im April 2018 © AFP

Mit der Verbrechensserie hatte DeAngelo in den 70er und 80er Jahren Angst und Schrecken in Kalifornien verbreitet. DeAngelo drang häufig nachts maskiert in die Häuser seiner Opfer ein und vergewaltigte sie. Gefasst wurde er erst im April 2018. Während des Prozesses zeigte DeAngelo keine Reue.