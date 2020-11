18 Fahrgäste mit leichten Blessuren - Unfall am zentralen Neumarkt

Straßenbahnen in Köln frontal zusammengestoßen - Beide Fahrer schwer verletzt

Köln (AFP) - In der Kölner Innenstadt sind am Montagmorgen zwei Straßenbahnen frontal zusammengestoßen und aus den Gleisen gesprungen. Die Fahrer der beiden Bahnen trugen bei dem Unfall in der Nähe des zentralen Neumarkts schwere Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. 18 Fahrgäste wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Ein Fahrzeug des Rettungsdienstes © AFP

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 08.15 Uhr auf einer Verbindungsstraße zwischen dem Neumarkt und den Kölner Ringen in der City. Die Kölner Polizei nahm am Unfallort Ermittlungen zur Ursache auf.