Essener hatte Tageseinnahmen von Cocktailbar beim Aussteigen vergessen

Straßenbahnfahrerin gibt Beutel mit 3675 Euro bei Sicherheitsdienst ab

Essen (AFP) - Eine Straßenbahnfahrerin hat in Essen einen Stoffbeutel mit 3675 Euro in ihrer Bahn gefunden - und dafür gesorgt, dass der Verlierer die gesamte Summe zurückbekommen hat. Ein 27-jähriger Essener hatte den Beutel mit den Tageseinnahmen einer Cocktailbar am Sonntagnachmittag in der Straßenbahn vergessen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Die 48-jährige Fahrerin entdeckte das Geld und übergab den Beutel am Essener Hauptbahnhof zwei Sicherheitsmitarbeitern, die das Geld ihrerseits der Bundespolizei übergaben. Wenig später meldete sich dann der 27-Jährige auf der Wache der Bundespolizei. Er wurde durch Dokumente in dem Stoffbeutel eindeutig als Eigentümer des Geldes identifiziert und konnte mitsamt den Tageseinnahmen erleichtert die Wache verlassen.