Ortsname ändert sich offiziell zum 1. Januar

Straßenschilder im Dorf "Fucking" bereits in "Fugging" geändert

Fucking (AFP) - Die Schilder in dem österreichischen Dorf "Fucking" sind schon ausgetauscht geworden - obwohl der Namenswechsel des Ortes noch etwas dauert. Erst am 1. Januar 2021 soll das 100-Seelen-Dorf offiziell in "Fugging" umbenannt werden. Mit der Aktion will die Gemeinde ihren ungewollten Ruhm loswerden. Wegen der obszönen Bedeutung des Ortsnamens im Englischen hatten sich in der Vergangenheit zahlreiche Touristen über das Dorf lustig gemacht.

Ein Straßenschild in dem Dorf Fucking © AFP

"Es wurde unerträglich, die Leute haben uns den Stinkefinger gezeigt", sagte eine ältere Bewohnerin über die fremden Besucher. Den Menschen im Dorf sei die im November beschlossene Namensänderung nicht leicht gefallen. "Wir haben es nicht gerne gemacht, es kostet Geld, aber wir hatten keine andere Möglichkeit", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Regelmäßig sei der Ort von Touristen aufgesucht worden. Die Besucher hätten die Ortsschilder als Souvenirs gesehen und gestohlen.

Viele Bewohner sahen die Namensänderung als letzten Weg, um sich dem ungewollten Ruhm entziehen zu können. Insbesondere englischsprachige Touristen suchten den 350 Kilometer östlich von Wien gelegenen Ort in der Vergangenheit immer wieder auf. Sie ließen sich am Ortsschild von Fucking fotografieren und nahmen dabei teils obszöne Posen ein, bevor sie die Bilder auf Internetplattformen veröffentlichten.

Sogar ein Bier kam auf den Markt, gebraut von einer Firma in Deutschland. Der Name des Biers: "Fucking Hell".

Einige der zumeist katholischen Bewohner befürchteten zuletzt, dass in Anspielung an den Begriff "Fucking" bald ein Bordell im Ort entstehen könnte. Ob die Namensänderung den Einwohnern die ersehnte Ruhe bringen wird, muss sich noch zeigen. Einige der neuen Ortsschilder wurden über Nacht bereits übermalt, zu lesen war dann wieder der alte Name.