Museum bleibt wegen der Proteste gegen die Rentenreform geschlossen

Streikaktion vor dem Louvre erzürnt Touristen

Paris (AFP) - Eine Streikaktion vor dem Pariser Louvre hat zahlreiche Touristen erzürnt: Dutzende Mitglieder der französischen Gewerkschaft CGT blockierten am Freitag den Haupteingang zu dem Museum an der Louvre-Pyramide und hinderten Besucher am Eintritt. Mit der Aktion protestierten sie gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron.

Protest gegen die Rentenreform vor der Louvre-Pyramide © AFP

Während einige französische Passanten applaudierten, reagierten viele Touristen mit Buh-Rufen. Ein Besucher aus Brüssel sagte, er sei mit dem Zug trotz der Bahn-Streiks in Frankreich extra für die große Sonderausstellung zum 500. Todestag von Leonardo da Vinci angereist.

"Ich liebe Frankreich, aber das geht wirklich zu weit", sagte eine Spanierin. "Ich verstehe nicht, warum die Polizei die Aktion nicht beendet." Ein Besucher aus China nannte den Protest "egoistisch". Ein französischer Tourist rief wutentbrannt dazu auf, den Louvre zu stürmen. Der Appell verhallte jedoch.

"Den Louvre zu besuchen ist nicht lebenswichtig", entgegnete einer der Demonstranten. "Wir verteidigen unsere Rechte , das ist viel wichtiger." Der Ort für die Protestaktion war kein Zufall: Vor der berühmten Louvre-Pyramide des US-chinesischen Architekten Ieoh Ming Pei hatte Präsident Macron 2017 seinen Triumph bei der Präsidentschaftswahl gefeiert.

Die Rentenreform ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen Macrons. Er will die mehr als 40 Rentensysteme vereinheitlichen. Die Gewerkschaften fürchten massive Einschnitte für viele Berufsgruppen und machen seit Monaten dagegen mobil.