Wohltätigkeitsorganisation distanziert sich von Veranstaltung

Stripclub in Florida streicht Spendengala auf Golfplatz von US-Präsident Trump

Washington (AFP) - Eine von einem Stripclub in Florida organisierte Spendengala auf einem Golfplatz von US-Präsident Donald Trump findet doch nicht statt. "Mit Blick auf die Stimmung rund um unserer Golfturnier hat Shadow Cabaret entschieden, die Veranstaltung abzusagen", teilte der Stripclub am Mittwoch (Ortszeit) im Online-Netzwerk Facebook mit. Zuvor hatte der Club auf seiner Website geworben, er organisiere "Miamis sinnlichste Wohltätigkeitsveranstaltung in 2019".

Der Stripclub versprach Spendern "Caddy Girls" © AFP

Bei der Gala auf dem luxuriösen Golfgelände namens Trump National Doral sollten sich Teilnehmer ein "Caddy Girl Ihrer Wahl" aussuchen können. Die Einnahmen sollten an eine Wohltätigkeitsorganisation namens Miami Allstars Foundation gehen, berichtete die "Washington Post". Deren Präsident habe sich von der Veranstaltung distanziert, nachdem er durch Medienanfragen mehr darüber erfahren habe. In der Folge habe auch Trumps Golfclub den Veranstaltern abgesagt.

Der Stripclub betonte in seiner Erklärung, er pflege keinerlei Beziehung zu dem Golfplatz. "Wir wollten nur Geld sammeln für eine verdiente örtliche Wohltätigkeitsorganisation", erklärte Shadow Cabaret. Trump National Doral wird von der Trump Organization betrieben, in der die Geschäftsaktivitäten der Familie des Präsidenten gebündelt sind.