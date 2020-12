Auch Zug- und Flugverkehr gestört

Stromausfälle in tausenden Haushalten in Frankreich und Wales durch Sturm "Bella"

Rennes (AFP) - Der Sturm "Bella" hat am Sonntag in tausenden Haushalten in Nordfrankreich und Großbritannien für Stromausfälle gesorgt und den Flug- und Zugverkehr behindert. Etwa 12.000 Haushalte in der Bretagne und der Normandie sowie 6000 Haushalte in der Region von Calais waren betroffen. Auch in Wales fiel in etwa 20.000 Haushalten der Strom aus; Züge waren wegen umgefallener Bäume verspätet.

Ein Leuchtturm im Westen Frankreichs am 27.12.2020 © AFP

Der Flughafen Charles de Gaulle im Norden von Paris meldete, dass wegen des Sturms mehr als ein Drittel der Flüge im Durchschnitt etwa 50 Minuten Vespätung hatte. Eine Maschine aus Luxemburg musste zum Startflughafen zurückkehren, drei weitere Flugzeuge wurden zum Airport Orly umgeleitet.

Auf der südbritischen Isle of Wight erreichten die Böen in der Nacht zum Sonntag Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. Für Sonntagabend gab der britische Wetterdienst eine Warnung wegen erwarteter Schnee- und Graupelschauer in Nordengland, Schottland und Nordirland heraus.