Kurzschluss Ursache - Zahlreiche Reisende betroffen

Stromausfall legt Hamburger Flughafen am Sonntag komplett lahm

Berlin (AFP) - Ein Stromausfall hat den Hamburger Flughafen am Sonntag komplett lahmgelegt: Nach einem Kurzschluss wurde der Flugbetrieb gegen 10.00 Uhr zunächst vorübergehend eingestellt. Am Nachmittag war dann klar, dass für den Rest des Tages keine Flieger mehr in Hamburg starten oder landen konnten.

Gestrandete Reisenden am Hamburger Flughafen © AFP

"Der Flughafen sieht sich gezwungen den Flugbetrieb für den heutigen Tag einzustellen", teilte Norddeutschlands größter Flughafen auf Twitter mit. "Es ist nicht gelungen den Fehler zu beheben."

Es werde eine "redundante Stromversorgung" benötigt, um einen gesicherten Flugbetrieb durchzuführen, erklärte der Flughafen weiter. "Wir entschuldigen uns bei allen betroffenen Passagieren, Abholern und Angehörigen."

Zuvor hatte die Polizei bereits die Zufahrtswege zur Abflugebene gesperrt. Reisenden wurde davon abgeraten, überhaupt zum Flughafen zu kommen. Zahlreiche Fluggäste waren seit dem Morgen an dem Airport gestrandet. Sonntags werden am Hamburger Flughafen im Schnitt je 200 An- und Abflüge abgefertigt.