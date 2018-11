Lage in psychiatrischer Einrichtung am Sonntagabend aber unter Kontrolle

Stundenlanger Polizeieinsatz wegen Ausbruchplans in forensischer Klinik in NRW

Essen (AFP) - Ausbruchspläne mindestens eines Eingewiesenen haben in der forensischen Klinik im nordrhein-westfälischen Bedburg-Hau am Sonntag einen stundenlangen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Essener Polizei teilte am Sonntagabend mit, dass es in der psychiatrischen Einrichtung nicht zu einem Ausbruch gekommen sei. "Alle Personen sind unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt."

Teilansicht der forensischen Klinik Bedburg-Hau © AFP

Die Klinik hatte demnach am Sonntag gegen 15.00 Uhr die Polizei in Kleve um Unterstützung gebeten, weil mindestens ein Insasse der forensischen Einrichtung einen Ausbruch vorbereitet haben sollte. Erst gegen 21.30 Uhr berichtete die Polizei, der Einsatz sei beendet. Weitere Einzelheiten teilte die Behörde zunächst nicht mit.