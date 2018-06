Fahrspur blockiert und Stau verursacht - Polizeistreife glaubt erst an Notfall

Sturzbetrunkener Lastwagenfahrer schläft auf Autobahn bei Hamm hinter Steuer ein

Dortmund (AFP) - Ein sturzbetrunkener Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen hinter dem Lenkrad eingeschlafen. Der 55-Jährige fuhr am Dienstagnachmittag laut Zeugen zunächst in Schlangenlinien und im Schritttempo bei Hamm über die Autobahn, wie die Polizei in Dortmund am Mittwoch mitteilte. Dann stoppte er auf dem Hauptfahrstreifen und löste einen Stau aus, was einer Streife der Autobahnpolizei auffiel.

Blaulicht der Polizei © AFP

Die Beamten entdeckten den über seinem Lenkrad zusammengesunkenen Fahrer, gingen von einem medizinischen Notfall aus und alarmierten einen Rettungswagen. Als der Mann aus dem Landkreis Soest aufgrund ihres energischen Klopfens doch die verschlossene Fahrerkabinentür öffnete, stellten sie jedoch schnell die wahre Ursache fest. Der Fahrer sei "schlichtweg sturzbetrunken" gewesen, berichteten sie.

Die Diagnose wurde auch von dem kurz darauf eintreffenden Notarzt bestätigt, ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Der Fahrer wollte seinen Lastwagen zunächst sogar wieder starten, was die Polizisten nach eigenen Angaben aber "umgehend unterbinden" konnten. Sie nahmen ihm Schlüssel und Führerschein ab. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.