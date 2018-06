Opferzahl steigt auf mindestens 69 - Vermisstenzahl weiter unklar

Suche nach Überlebenden nach Vulkanausbruch in Guatemala

Alotenango (AFP) - Nach dem verheerenden Vulkanausbruch in Guatemala dauert die Suche nach Überlebenden an. In den Dörfern rund um den Feuervulkan (Volcán de Fuego) gruben Armee, Polizei und Helfer am Montag (Ortszeit) durch Asche und Schuttmassen auf der Suche nach Vermissten. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 69, darunter viele Kinder. Mindestens 46 Menschen wurden verletzt, die meisten davon schwer.

Frauen tragen einen Kindersarg durch Alotenango © AFP

Die Zahl der Vermissten war weiter unklar. Vertreter der Katastrophenschutzbehörde versuchten, sich in den Dörfern rund um den Vulkan einen Überblick zu verschaffen. Mehr als 5000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt sind mehr als 1,7 Millionen Menschen von der Naturkatastrophe betroffen.

Der Vulkan war am Sonntagmorgen ausgebrochen und hatte eine Welle von heißen Gasen und glühendem Vulkangestein ausgestoßen. Die verheerende Eruption dauerte insgesamt 16,5 Stunden. Vulkanologen warnten, weitere Ausbrüche seien möglich.

Der 3763 Meter hohe Feuervulkan war schon seit Monaten ständig aktiv. Dennoch wurden die Menschen in seinem Umkreis von der Schnelligkeit und Heftigkeit der Eruption überrascht.

Am stärksten betroffen waren die Dörfer am Südhang des Vulkans. In dem zerstörten Ort San Miguel Los Lotes sah ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP eine trostlose Landschaft mit zerstörten Häuschen, rußgeschwärzten Leichen von Menschen, Hunden, Hühnern und Enten inmitten von Schlamm und noch rauchender Asche.

Die 48-jährige Eufemia García, die von ihrem Mann gerettet wurde, suchte am Montag drei ihrer Söhne, ihre Mutter, Bruder und Neffen. "Ich will nicht weg, ich will zurück, doch ich kann nichts tun, um meine Familie zu retten", sagte sie schluchzend.

Der 52-jährige Efraín González wurde mit seiner Frau und seiner einjährigen Tochter aus dem am stärksten betroffenen Dorf El Rodeo in eine Unterkunft in der Stadt Escuintla gebracht. Seine zwei älteren Kinder, vier und zehn Jahre alt, wurden in ihrem von heißem Schlamm verschütteten Haus vermisst. "Dieses Mal wurden wir gerettet, das nächste Mal wird das nicht so sein", klagte González verzweifelt.

"Der Vulkan ist schon früher ausgebrochen, aber noch nie so heftig", sagte der 27-jährige Maurer Gustavo Larius. Mit einem Taschentuch vor Mund und Nase suchte er in den Straßen seines Dorfes nach vermissten Angehörigen und Freunden.

Präsident Jimmy Morales, der eine dreitägige Staatstrauer angeordnet hatte, besuchte am Montag das Unglücksgebiet. Auch der bei Touristen wegen seiner Architektur im Kolonialstil beliebte Ort Antigua Guatemala war von dem Vulkanausbruch betroffen.

Der Ausbruch war nach Einschätzung des Vulkanologen David Rothery von der britischen Open University deshalb so verheerend, weil es sich offenbar um einen pyroklastischen Strom handelte. Dabei strömen glühend heiße Gaswolken und Gesteinsbrocken mit hoher Geschwindigkeit die Flanken eines Vulkans herab. Pyroklastische Ströme bewegen sich sehr viel schneller vorwärts als Lavaströme, so dass Anwohnern keine Zeit bleibt sich zu retten.