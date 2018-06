Knapp 200 Menschen wurden nicht gefunden

Suche nach Vermissten am Feuervulkan in Guatemala eingestellt

Guatemala-Stadt (AFP) - Die Rettungsmannschaften in Guatemala haben zwei Wochen nach dem Ausbruch des Feuervulkans die Suche nach den Vermissten eingestellt. Die beteiligten Organisationen hätten sich dazu entschlossen, weil das betroffene Gebiet "unbewohnbar und hochriskant" sei, sagte der Sprecher der Zivilschutzbehörde, David de Leon, am Sonntag. Offiziell bestätigt wurde der Tod von 110 Menschen, 197 Menschen gelten als vermisst.

Der Feuervulkan stößt eine Aschewolke aus © AFP

Der 3763 Meter hohe Feuervulkan, der 35 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt liegt, ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Immer noch werden vier bis fünf schwache Explosionen pro Stunde gezählt, bei denen eine tausend Meter hohe Aschewolke ausgestoßen wird.

Der Vulkan war bereits seit Monaten aktiv, bevor er am 3. Juni ausbrach. Die Eruption dauerte mehr als 16 Stunden. Die Menschen in seinem Umkreis wurden von der Schnelligkeit und Heftigkeit der Eruption überrascht. Mehr als 3600 Dorfbewohner mussten in Notunterkünften untergebracht werden.