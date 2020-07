Feuerwehr nach Teileinsturz von fünfstöckigem Anbau weiter im Dauereinsatz

Suche nach zweitem vermissten Arbeiter in Düsseldorf zunächst erfolglos

Düsseldorf (AFP) - Zwei Tage nach dem Teileinsturz eines leerstehenden Gebäudeanbaus in Düsseldorf ist die Suche nach dem noch vermissten Bauarbeiter am Mittwoch zunächst ergebnislos geblieben. Zwar konnten die Helfer an der Einsatzstelle große Bauteile sichern und zum Teil abtragen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Arbeiter wurde jedoch zunächst nicht gefunden.

Blaulicht auf einem Polizeiwagen © AFP

Bei ihren schwierigen Rettungsarbeiten nach dem Einsturz hatte die Feuerwehr am Dienstag die Leiche eines weiteren vermissten Bauarbeiters entdeckt. Die beiden Männer hatten vor dem Unglück vom Montag Arbeiten in dem fünfstöckigen Anbau ausgeführt. Die übrigen Bauarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Unglücksursache war zunächst weiter unklar. Nach Angaben der Stadt Düsseldorf war für das Bauprojekt zwar am Unglückstag eine Baugenehmigung erteilt worden. Allerdings lag der für die Freigabe der Bauarbeiten erforderliche Nachweis über die Standsicherheit dem zuständigen Amt demnach nicht vor.