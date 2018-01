Trompeter im Alter von 78 Jahren an den Folgen von Prostatakrebs gestorben

Südafrikanische Jazzlegende Hugh Masekela ist tot

Johannesburg (AFP) - Die südafrikanische Jazzlegende Hugh Masekela ist tot. Der Trompeter und Sänger starb im Alter von 78 Jahren in Johannesburg an den Folgen von Prostatakrebs, wie seine Familie am Dienstag mitteilte. Er sei nach einem "langen und mutigen Kampf" gegen die Krankheit gestorben.

Masekela war einer der bekanntesten Jazzmusiker Afrikas. Er engagierte sich auch gegen die Apartheid in seiner Heimat.