Seine Bilder machten die Schrecken des Apartheidregimes international sichtbar

Südafrikanischer Fotograf David Goldblatt mit 87 Jahren gestorben

Johannesburg (AFP) - Der südafrikanische Fotograf David Goldblatt, der mit seinen Bildern das frühere Apartheidssystem in seinem Land angeprangert hat, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Goldblatt sei am Montagmorgen zu Hause in Johannesburg "friedlich im Schlaf gestorben", sagte die Leiterin der Galerie Goodman, Liza Essers, der Nachrichtenagentur AFP. Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa erklärte, mit Goldblatt habe sein Land "einen der führenden Dokumentare der Kämpfe unseres Volkes" verloren.

David Goldblatt bei einer Ausstellung 2011 in Paris © AFP

Goldblatt hatte in seinen Fotos festgehalten, wie zu Zeiten der Apartheid die weiße Minderheit in Südafrika die Schwarzen systematisch unterdrückte. So machte der Fotograf die Schrecken des Apartheidregimes in dem damals international isolierten Land für Außenstehende sichtbar. 1988 war Goldblatt der erste Südafrikaner, der im renommierten Museum of Modern Art (MoMA) in New York eine Einzelausstellung bekam.

"Ein großer Baum ist gefallen und wir haben einen unserer lebenden nationalen Schätze verloren", kommentierte Südafrikas Kunst-Konservatorin Monique Vajifdar Goldblatts Tod. Seine Beerdigung sollte am Dienstag in Johannesburg stattfinden. Der Fotograf hinterlässt seine Frau Lily sowie drei Kinder und einige Enkelkinder.