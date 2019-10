20-Gänge-Menü in Washington beeindruckt Tester der Gastronomie-Bibel

Sushi-Restaurant in Trump-Hotel mit Michelin-Stern ausgezeichnet

Washington (AFP) - Kulinarische Auszeichnung für ein Hotel von Fast-Food-Fan Donald Trump: Das Sushi-Restaurant im Trump International Hotel in Washington hat von der Gastronomie-Bibel Guide Michelin einen Stern verliehen bekommen. Das von Küchenchef Daisuke Nakazawa geleitete Restaurant sei "einen Stop wert", heißt es in der neuen Michelin-Ausgabe für die US-Hauptstadt, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Trump International Hotel in Washington © AFP

Das "intime und elegante" Restaurant im Hotel des US-Präsidenten überzeugte die Tester demnach mit seinem Schwerpunkt auf "Qualität, saisonales Essen und Technik". Das Sushi-Restaurant bietet nach eigenen Angaben etwa ein 20-Gänge-Menü an. Wer davon kosten möchte, muss einen Monat im Voraus Plätze reservieren.

Insgesamt wurden in der vierten Ausgabe des Guide Michelin für Washington 22 Sterne für 18 Restaurants vergeben. Trump stand wiederholt in der Kritik, weil er ausländischen Delegationen sein Hotel für Übernachtungen angepriesen haben soll.