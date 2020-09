Passagiere und Besatzung dürfen Schiff nicht verlassen

TUI-Kreuzfahrtschiff legt mit Corona-Infizierten im Hafen von Piräus an

Athen (AFP) - Das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 6" mit mindestens zwölf Corona-Infizierten an Bord ist in den griechischen Hafen von Piräus eingelaufen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANA am Dienstag meldete, darf niemand das Schiff der deutschen Reederei TUI Cruises verlassen. Mitarbeiter der griechischen Gesundheitsbehörden seien an Bord gegangen, um die Passagiere und Besatzungsmitglieder auf das Coronavirus zu testen.

TUI-Kreuzfahrtschiff © AFP

Von den 666 Besatzungsmitgliedern an Bord der "Mein Schiff 6" waren zuvor bereits zwölf positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Neben der Crew sind auch 933 Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffs.

Nach Angaben von TUI Cruises wird die Besatzung im Zuge eines Frühwarnsystems regelmäßig auf das neuartige Coronavirus getestet. Dies gehöre zum Gesundheits- und Hygienekonzept des Kreuzfahrtanbieters.

Den Angaben zufolge hatte ein externes Labor am Montag positive Testergebnisse bei zwölf Crew-Mitgliedern gemeldet. Das Tourismus-Unternehmen teilte mit, die Betroffenen hätten keine Symptome, seien aber umgehend an Bord isoliert worden.

Die "Mein Schiff 6" unter maltesischer Flagge war am Sonntag im Hafen Heraklion auf der Insel Kreta zur Fahrt nach Piräus gestartet.