Französisches Gericht fordert mehr als 7500 Euro pro Opfer

TÜV zu Schmerzensgeld für 400 Schwedinnen im Brustimplantate-Skandal verurteilt

Nanterre (AFP) - Im Skandal um den französischen Implantate-Hersteller PIP hat ein Gericht bei Paris den TÜV Rheinland zu Entschädigungszahlungen an 400 Schwedinnen verurteilt. Der Überwachungsverein, der über Jahre hinweg mangelhafte Silikonkissen mit einem Gütesiegel versehen hatte, müsse jedem Opfer 4600 Euro Schmerzensgeld sowie 2960 Euro für die Operationen bezahlen, urteile das Gericht in Nanterre am Donnerstag. Insgesamt sind das rund drei Millionen Euro.

Die PIP-Implantate waren minderwertig © AFP

Der Opferverband Pipa begrüßte das "insgesamt fünfte Urteil" gegen den TÜV. Einziger Wermutstropfen sei, dass der Überwachungsverein Berufung einlegen werde und die Opfer bis zu ihrer Entschädigung "weitere zwei oder drei Jahre" warten müssten, sagte Pipa-Anwalt Olivier Aumaître.

Der TÜV hatte die Brustimplantate des französischen Herstellers Poly Implants Prothèses (PIP) zwischen 1997 und 2010 mit dem europäischen CE-Qualitätssiegel versehen. Dann stellte sich heraus, dass der Produzent ein minderwertiges Industrie-Gel für die Silikonkissen nutzte. Nach zahlreichen Beschwerden über gerissene und undichte Implantate sowie Entzündungen infolge der Billigkissen stoppten die französischen Behörden Herstellung und Vertrieb. Der TÜV betont, die Mängel seien für ihn nicht erkennbar gewesen.

Erst im Oktober hatte der Pariser Kassationshof in einem anderen Fall einen neuen Prozess gegen den TÜV Rheinland angeordnet. Das oberste französische Gericht hob ein Urteil der Vorinstanz auf, die den Überwachungsverein freigesprochen und eine Schmerzensgeld-Forderung von Frauen in Höhe von fast sechs Millionen Euro abgewiesen hatte. Der Kassationshof betonte, der Überwachungsverein habe eine "Pflicht zur Wachsamkeit" und müsse die Produkte und die Unterlagen eines Herstellers eingehend untersuchen - auch mit Hilfe unangemeldeter Besuche.

Das Handelsgericht im südfranzösischen Toulon hatte erst im vergangenen Jahr 20.000 Klägerinnen insgesamt rund 60 Millionen Euro zugesprochen. Dagegen hat der TÜV Berufung eingelegt.

Die fehlerhaften Implantate waren knapp einer Million Frauen weltweit eingesetzt worden. Die Zahl der Opfer beläuft sich auf rund 400.000.