Robert-Koch-Institut meldet 4325 Neuinfektionen

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Berlin (AFP) - In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 4300 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Sonntag insgesamt 4325 neue Fälle registriert, nach 5587 neuen Fällen am Vortag.

Menschen mit Atemschutzmasken in Dortmunder Fußgängerzone © AFP

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg demnach auf 366.299, die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 9789 - 12 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 294.800.

+++ Detaillierte Daten stellt das RKI auf seiner Internetseite unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html sowie im dort verlinkten sogenannten Dashboard zur Verfügung. +++