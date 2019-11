Zuschauer verhelfen Schauspielerin zum Sieg - Ehrung bei Branchentreff

"Tatort"-Ermittlerin Florence Kasumba zur "coolsten Kommissarin" gewählt

Hamburg (AFP) - "Tatort"-Ermittlerin Florence Kasumba ist zur "coolsten Kommissarin" gewählt worden. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montagabend anlässlich der Preisverleihung an die Schauspielerin mit, die seit diesem Jahr im Göttinger "Tatort" an der Seite von Maria Furtwängler als zweite Ermittlerin zu sehen ist.

Florence Kasumba © AFP

Die Verleihung erfolgte demnach bei dem Branchentreff "Movie meets Media" in Hamburg. Die Auszeichnung wird laut NDR von den Organisatoren der Veranstaltung und der Fernsehzeitschrift "rtv" vergeben und basiert auf einer Zuschauerbefragung. NDR-Programmdirektor Fernsehen Beckmann nannte Kasumba einen "Gewinn für die 'Tatort'-Familie".