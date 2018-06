Ali B. gesteht laut Polizei Tötung der 14-Jährigen

Tatverdächtiger im Mordfall Susanna in Untersuchungshaft

Wiesbaden (AFP) - Im Mordfall der 14-jährigen Susanna ist der tatverdächtige Ali B. in Untersuchungshaft genommen worden. Der 20-jährige Iraker sei am Sonntagabend in eine Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main eingeliefert worden, erklärte das Polizeipräsidium Westhessen gemeinsam mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft.

Ali B. wird ins Polizeipräsidium Westhessen gebracht © AFP

In einer ersten Vernehmung durch die Polizei und gegenüber einer Ermittlungsrichterin habe Ali B. gestanden, die 14-Jährige umgebracht zu haben. Als Motiv habe er angegeben, nachdem Susanna sich bei einem Sturz im Gesicht verletzt habe, habe er befürchtet, dass das Mädchen die Polizei informieren werde. Eine Vergewaltigung bestritt der Tatverdächtige demnach aber.

Ali B. wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen war vor mehr als zwei Wochen als vermisst gemeldet und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden. Er hatte sich mit seinen Eltern und Geschwistern Anfang Juni in den Irak abgesetzt. In der Nacht zum Freitag wurde er von kurdischen Sicherheitskräften im Nordirak festgenommen und am Samstag per Flugzeug zurück nach Deutschland gebracht.