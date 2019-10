Staatsanwaltschaft Wuppertal will noch am Donnerstag Einzelheiten mitteilen

Tatverdächtiger nach Säureanschlag auf Innogy-Manager Günther festgenommen

Wuppertal (AFP) - Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Säureanschlag auf den Innogy-Manager Bernhard Günther bei Düsseldorf haben die Behörden einen Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wuppertal am Donnerstag auf AFP-Anfrage. Einzelheiten will die Strafverfolgungsbehörde demnach am Nachmittag mitteilen. Über die Festnahme hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet.

Zwei Männer nach Säureanschlag gesucht © AFP

Günther war am 4. März 2018 in einer Parkanlage in Haan nahe Düsseldorf von zwei Männern angegriffen und mit Säure überschüttet worden. Der damals 51-Jährige wurde schwer verletzt. Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen zu dem Anschlag vor gut einem Jahr ein, weil Identität und Motive der Täter nicht hätten geklärt werden können. Innogy setzte damals eine Belohnung von bis zu 80.000 Euro aus.