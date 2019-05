Vogel verdeckt mit ausgebreiteten Flügeln Gesicht des Autofahrers

Taube kommt geblitztem Temposünder in NRW zur Hilfe

Viersen (AFP) - Ein gefiederter Schutzengel hat einen Temposünder in Nordrhein-Westfalen vor einem Bußgeld von mehr als 100 Euro bewahrt. Der Mann wurde in Viersen mit 54 statt der erlaubten 30 Stundenkilometer an einer Messstelle geblitzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf der Aufnahme war das Gesicht des Verkehrssünders jedoch von einer Taube mit ausgebreiteten Flügel verdeckt.

Taube in Radarfalle - hier vor wenigen Wochen in Bocholt © AFP

Der Vogel saß entweder auf der Windschutzscheibe oder flog im Moment der Aufnahme davor entlang. Für die Tempoüberschreitung hätte der Mann wohl 105 Euro berappen müssen, wie die Polizei weiter berichtete. "Dank des gefiederten Schutzengels mit augenscheinlich sorgsam ausgebreiteten Flügeln bleibt ihm dies jetzt wohl erspart", hieß es im Polizeibericht.