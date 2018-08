Verstorbene Soul-Diva wird am Freitag beigesetzt

Tausende Fans bei Konzert zu Ehren von Aretha Franklin

Detroit (AFP) - Mehr als 40 Künstler haben mit einem Konzert zu Ehren der verstorbenen Aretha Franklin an die "Queen of Soul" erinnert. Bei dem Konzert in Detroit im US-Bundesstaat Michigan wurden am Donnerstagabend auch mehrere der größten Hits der Sängerin vorgetragen, darunter "Freeway of Love", "Say a Little Prayer" und "Respect". Tausende Fans nahmen teil, Franklins Enkelkinder hielten eine kurze Ansprache.

Konzert zu Ehren von Aretha Franklin © AFP

Franklin war am 16. August in ihrem Haus in Detroit im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Sie hat mit ihren Hits Musikgeschichte geschrieben und war eine Ikone der Frauen- und der Bürgerrechtsbewegung. 1987 wurde sie als erste Frau überhaupt in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Am Freitag wird Franklin in Detroit beerdigt. Als Trauergäste werden unter anderem der frühere US-Präsident Bill Clinton, Soul-Star Smokey Robinson und der Bürgerrechtler Jesse Jackson erwartet.