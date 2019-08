Unbekannte schlagen nachts Fenster und Türen von Stall ein

Tausende Hühner aus Bauernhof in Schleswig-Holstein "ausgebrochen"

Neumünster (AFP) - Durch eine Sachbeschädigung auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein sind mehr als 3000 Hühner "ausgebrochen". Die Tiere seien teilweise auf eine Straße gelaufen, wie die Polizei am Montag in Neumünster mitteilte. Beamte hätten die meisten aber zurück auf den heimischen Hof und in ihren Stall treiben können.

Hühner vor mobilem Hühnerstall © AFP

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zum Sonntag in der Gemeinde Schülp bei Rendsburg. Unbekannte schlugen nachts mehrere Türen und Fenster eines Hühnerhofs mit 3800 Tieren ein. Die meisten gelangten ins Freie. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bat Zeugen um Hinweise auf die Verursacher.