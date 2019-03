Umweltminister spricht von "Rennen gegen die Zeit"

Tausende Menschen warten auf Rettung aus Überschwemmungsgebieten in Mosambik

Beira (AFP) - In den Überschwemmungsgebieten in Mosambik sitzen nach Regierungsangaben noch mindestens 15.000 Menschen fest, die dringend gerettet werden müssen. Die Menschen müssten aus den unter Wasser stehenden Regionen in Sicherheit gebracht werden, sagte Umweltminister Celso Correia am Donnerstag. Es handele sich um ein "Rennen gegen die Zeit: "Jede Minute zählt", warnte der Minister.

Überschwemmte Stadt Buzi in Mosambik © AFP

Wichtigste Aufgabe sei es zunächst, die auf von den Wassermassen umschlossenen Flecken Land festsitzenden Menschen mit Nahrung, Decken und Medikamenten zu versorgen.

Bis Donnerstag wurden laut Correia bereits 217 Todesopfer in Mosambik gezählt. Im benachbarten Simbabwe starben rund hundert Menschen durch die Überschwemmungen im Gefolge des Zyklons "Idai".