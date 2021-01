Volksrepublik will vor chinesischem Neujahrsfest möglichst viele immunisieren

Tausende Pekinger stehen für Corona-Impfstoff Schlange

Peking (AFP) - Zum Schutz vor der Corona-Pandemie insbesondere während des chinesischen Neujahrsfestes werden in der Volksrepublik derzeit massenhaft Menschen geimpft. In Peking standen tausende Menschen für das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm Schlange, wie auf Bildern des staatlichen Fernsehsenders CCTV zu sehen war. Seit der Zulassung des Impfstoffs am Freitag seien bereits mehr als 73.000 Menschen geimpft worden, berichteten Staatsmedien am Sonntag.

Container mit Corona-Impfstoff © AFP

Die Behörden haben dem Sinopharm-Impfstoff eine bedingte Zulassung erteilt. Das Mittel hat nach Herstellerangaben eine durchschnittliche Wirksamkeit von 79 Prozent.

CCTV zeigte Schlangen von Menschen vor Krankenhäusern und Gesundheitszentren, die vor ihrer Impfung ein Formular ausfüllten und ihre Temperatur messen ließen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden werden auch Turnhallen und leere Fabrikhallen für die Impfkampagne genutzt. Bis zum chinesischen Neujahrsfest Mitte Februar wollen die Behörden Millionen Menschen geimpft haben. Rund um das Fest sind im ganzen Land Millionen Menschen unterwegs, um mit ihren Familien zu feiern.

Als erstes erhalten den Sinopharm-Impfstoff Risikogruppen wie Beschäftigte in Häfen und im Logistikbereich. Millionen Menschen aus anderen Risikogruppen wie Mitarbeiter des Gesundheitsbereichs wurden in den vergangenen Monaten bereits mit einem nicht offiziell zugelassenen Vakzin geimpft.

In China war das neuartige Coronavirus im Dezember 2019 erstmals bei Menschen festgestellt worden. Mit strengen Restriktionen wie der Abriegelung ganzer Städte und Massentests hat die Volksrepublik das Virus nach offiziellen Angaben weitgehend eingedämmt. Nachdem es jüngst ein paar kleinere Ausbrüche gegeben hatte, unter anderem in Peking, verschärften die Behörden die Maßnahmen erneut.