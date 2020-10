Sängerin: "Ich werde mit Stolz für Joe Biden und Kamala Harris stimmen"

Taylor Swift unterstützt US-Präsidentschaftskandidaten Biden

Washington (AFP) - US-Popstar Taylor Swift hat sich im US-Präsidentschaftswahlkampf öffentlich hinter den Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump gestellt. "Ich werde bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen mit Stolz für Joe Biden und Kamala Harris stimmen", erklärte Swift in der Zeitschrift "V Magazine" - und verlinkte den Artikel am Mittwoch auf ihren Twitter- und Instagram-Konten. "Ich glaube, dass Amerika unter ihrer Führung die Chance hat, den Heilungsprozess in Gang zu setzen, den es so dringend braucht", fügte sie hinzu.

Taylor Swift hat schon öfter gespendet © AFP

Die US-Bürger hätten eine Regierung verdient, "die die globalen Gesundheitsrisiken ernst nimmt und das Leben ihrer Menschen an die erste Stelle setzt", erklärte die 30-jährige Sängerin. Die USA bräuchten einen Präsidenten, der sich für die Interessen der "People of Color, Frauen, Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender" einsetze.

Später twitterte Swift ein Foto von ihrem Gesicht mit dem Aufdruck "Vote" (geht wählen) sowie ein weiteres Foto mit einem großen Teller mit Plätzchen, die mit blauem Zuckerguss und der Aufschrift "Biden/Harris/2020" verziert waren.

Biden reagierte umgehend: "Taylor - Danke für Deine Unterstützung und dafür, dass Du Dich in diesem entscheidenden Moment in der Geschichte unserer Nation zu Wort gemeldet haben", erklärte der Kandidat der Demokratischen Partei auf Twitter. Swift, die sich lange Zeit mit politischen Kommentaren zurückhielt, hatte bereits im Mai nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd dazu aufgerufen, gegen Trump zu stimmen.