Weitere Missbrauchsopfer sagen vor Gericht gegen Nassar aus

Teamarzt der US-Turnerinnen missbrauchte mindestens 265 Frauen und Mädchen

Charlotte (AFP) - Der Missbrauchsskandal um den ehemaligen Teamarzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, nimmt immer größere Ausmaße an: Nassar habe mindestens 265 Mädchen und Frauen missbraucht, sagte die Richterin Janice Cunningham am Mittwoch (Ortszeit) in Charlotte im US-Bundesstaat Michigan. Bisher war der Arzt von mehr als 150 Mädchen und Frauen des Missbrauchs beschuldigt worden. Vor dem Gericht in Charlotte wollen mindestens 65 der Opfer gegen Nassar aussagen.

Ex-Turnerinnen-Teamarzt Nassar © AFP

"Wir haben mehr als 265 Opfer identifiziert und eine unbestimmte Zahl von Opfern im Bundesstaat, im Land und überall in der Welt", sagte Cunningham zu Beginn der Anhörung, bei der die Dauer einer weiteren Haftstrafe für Nassar festgelegt werden soll. Sie habe daher entschieden, Live-Übertragungen im Internet aus dem Gerichtssaal zu erlauben, damit alle Betroffenen das Verfahren verfolgen könnten.

Nassar wird ohnehin den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Eine Richterin im US-Bundesstaat Michigan hatte den 54-Jährigen, der über Jahre hinweg dutzende minderjährige Sportlerinnen sexuell missbraucht hatte, am Mittwoch vergangener Woche zu einer Haftstrafe von bis zu 175 Jahren verurteilt.

Diese Verurteilung wegen Missbrauchs kommt zu einer früheren Haftstrafe von 60 Jahren hinzu, zu der Nassar im Dezember von einem anderen Gericht wegen Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden war. In dem Prozess in Charlotte könnten noch einmal mindestens 25 bis 40 Jahre Haft hinzukommen.

Die 17-jährige Jessica Thomashow forderte die Richterin auf, gegen Nassar die Höchststrafe zu verhängen. "Larry Nassar ist böse", sagte sie. "Larry Nassar ist ein Verbrecher der schlimmsten Sorte."

Die Turnerin Madison Bonofiglio, die bereits im März 2017 gegen Nassar ausgesagt hatte, sagte, sie kenne noch mindestens zehn Opfer, die sich bisher nicht zu Wort gemeldet hätten. "Es macht mich wirklich traurig, dass einige meiner besten Freundinnen glauben, dass ihre Fälle egal sind, weil Nassar sie nur fünf bis zehn Mal missbraucht hat."

Zu Nassars Opfern gehören auch die olympischen Goldmedaillengewinnerinnen Simone Biles, Gabby Douglas, McKayla Maroney und Aly Raisman ebenso wie dutzende Athletinnen an der Michigan State University. Gegenüber den Mädchen hatte Nassar seine sexuellen Handlungen als Teil einer Untersuchung oder Behandlung dargestellt.

Die vierfache Turn-Olympiasiegerin Biles, die sich Mitte Januar als Nassar-Opfer zu erkennen gegeben hatte, schilderte ihre Leidensgeschichte am Mittwoch in einem Fernsehinterview. Sie habe die sexuellen Übergriffe zunächst vor sich selbst geleugnet und sei dann zusammengebrochen, berichtete Biles im Sender NBC News. "Ich habe mir einfach nur die Augen ausgeheult", sagte die Spitzensportlerin. "Es fühlt sich so an, als hätte er sich einen Teil von mir genommen, den ich nicht zurückkriegen kann."

Nassar war fast 30 Jahre lang der Mannschaftsarzt der US-Turnerinnen. Der Skandal hat den Turnsport in den USA tief erschüttert. Vor einer Woche war auf Druck des Olympischen Komitees der USA (USOC) der gesamte Vorstand des US-Turnverbands zurückgetreten.