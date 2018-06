Frauen ist Zutritt zu Fußballstadien eigentlich seit 1979 untersagt

Teherans größtes Stadion öffnet zu WM-Liveübertragung Pforten für Frauen

Teheran (AFP) - Die Fußball-Weltmeisterschaft macht's möglich: Das größte Stadion in Teheran öffnet am Mittwochabend seine Tore für tausende Frauen. Zusammen mit männlichen Fans dürfen sie im Asadi-Stadium auf einer riesigen Leinwand die Live-Übertragung des Gruppenspiels ihrer Nationalmannschaft gegen Spanien verfolgen.

Die Entscheidung der Behörden fiel nach dem 1:0-Sieg über Marokko am Freitag. Im Anschluss an das in Russland ausgetragene Spiel waren zehntausende Menschen auf die Straßen der iranischen Hauptstadt geströmt und hatten ausgelassen gefeiert - darunter viele Frauen.

Auch jenes Spiel sollte ursprünglich live in Stadien und Parks übertragen werden. Kurz vor dem Anpfiff zogen die Behörden die Erlaubnis für Open-Air-Übertragungen jedoch wieder zurück.

Für die Übertragung im Asadi-Stadium am Mittwochabend sollten mehr als 10.000 Tickets verkauft werden, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Die Eintrittskarten für umgerechnet weniger als zwei Euro waren offenbar schnell ausverkauft.

Die Parlamentsabgeordnete Tajebeh Siawoschi, die sich seit langem dafür einsetzt, dass Frauen in Sportstadien zugelassen werden, äußerte sich zuversichtlich. "Wenn die Zuschauer erstmal gezeigt haben, dass sie sich an die Regeln halten, hoffen wir, dass es möglich ist, das Spiel Iran-Portugal im selben Stadion zu übertragen", sagte sie mit Blick auf das Spiel am kommenden Montag. Möglicherweise könnten künftig ganze Familien Spiele im Asadi-Stadion verfolgen, sagte sie der Agentur Isna.

Seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979 ist Frauen der Zutritt zu Fußballstadien untersagt - offiziell, um sie vor Pöbeleien und vulgärem Verhalten der männlichen Fans zu schützen. Bei Spielen von Frauenmannschaften sind hingegen keine Männer im Stadion erlaubt.