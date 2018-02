Musiker sang "Papa Was a Rolling Stone"

Temptations-Sänger Dennis Edwards im Alter von 74 Jahren gestorben

New York (AFP) - Der langjährige Sänger der Soul- und Funkband The Temptations, Dennis Edwards, ist tot. Der Sänger des Hits "Papa Was a Rolling Stone" starb im Alter von 74 Jahren, wie ein Mitarbeiter seiner Künstleragentur 21st Century Artists am Freitag sagte. Am Samstag wäre er 75 Jahre alt geworden.

Dennis Edwards 2011 in Cleveland, Ohio © AFP

Edwards war 1968 zu den Temptations gestoßen, einer der bekanntesten Bands des legendären Motown-Labels. Als Leadsänger löste er David Ruffin ab, der unter anderem Hits wie "My Girl" gesungen hatte.

Edwards, der sich als Sänger bei einer anderen Motown-Band namens The Contours einen Namen gemacht hatte, erzählte 2013 in einem Zeitungsinterview, dass sein Freund Ruffin eines Nacht um 04.00 Uhr an seine Tür klopfte und ihn bat, sein Nachfolger zu werden. Er habe zunächst an einen Witz gedacht, auch weil Ruffin etwas beschwipst gewesen sei.

Die Band öffnete sich in der Zeit neuen Musikrichtungen wie dem Funk und löste sich von der Prägung des Gospel. Prägend war der Song "Papa Was a Rolling Stone", der im Dezember 1972 in den USA an die Spitze der Charts stürmte. Das Lied um einen abwesenden Vater markierte auch einen Wandel hin zu sozialkritischeren Texten.

Ruffin, der nun nicht mehr Frontmann der Temptations war, tauchte wiederholt unangekündigt bei Konzerten der Gruppe auf und sprang auf die Bühne, so dass sich die Band gezwungen sah, den Sicherheitsdienst einzuschalten.

Edwards landete mit den Temptations noch weitere Hits wie "Ball of Confusion (That's What the World Is Today)" und "I Can't Get Next to You". 1977 verließ er die Band, um eine Solo-Karriere zu starten. Er kehrte aber in den folgenden Jahren immer wieder zu der Band zurück.

Otis Williams, einer der Mitbegründer der Gruppe, zeigte sich "sehr traurig" über Edwards' Tod. Der Sänger habe einen großen Beitrag zum Erbe der Temptations geleistet.