Fonds in Millionenumfang geplant

Tennis-Asse planen Hilfsfonds für rangniedrigere Spieler in Corona-Krise

Paris (AFP) - Die Tennisstars Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal planen einen Hilfsfonds für Spieler, die wegen der ausfallenden Tennisspiele in Geldnot geraten. Er habe mit Nadal und Federer darüber gesprochen, "wie wir vor allem rangniedrigen Spielern helfen können, die natürlich am meisten zu kämpfen haben", sagte Djokovic am Samstag in einem Instagram-Chat mit seinem Freund und Konkurrenten Stan Wawrinka.

Novak Djokovic © AFP

Die auf der Weltrangliste tiefer stehenden Spieler hätten keine Unterstützung durch Tennisverbände oder Sponsoren. "Sie sind total unabhängig und sich selbst überlassen", sagte Djokovic. Spieler, die ATP und die Veranstalter der vier Grand Slams wollten gemeinsam einen Hilfsfonds einrichten.

Er hoffe, dass dabei zwischen 3 und 4,5 Millionen Dollar (zwischen 2,75 und 4,1 Millionen Euro) zusammenkämen, die an hilfsbedürftige Spieler ausgezahlt werden könnten, erläuterte Djokovic. Das Geld könne beispielsweise aus den Preisgeldern der World Tour-Finals oder dem Bonuspool für die Topspieler kommen.

"Diese Leute sind die Graswurzelbewegung des Tennis, die Zukunft des Tennis. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie immer noch auf die Unterstützung der Top-Leute zählen können", sagte Djokovic.