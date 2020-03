Serbe sitzt wegen Ausgangssperre mit Familie in Marbella fest

Tennisstar Djokovic spendet Serbien eine Million Euro für Kampf gegen Coronavirus

Belgrad (AFP) - Tennisstar Novak Djokovik spendet seinem Heimatland Serbien eine Million Euro für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. "Unsere Spende ist für den Kauf von lebensrettenden Beatmungsgeräten und andere sanitäre Ausstattung", sagte die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste am Freitag in einer Videokonferenz. Er selbst bemühe sich, trotz der Corona-Krise eine "positive Haltung" zu bewahren.

Novak Djokovic © AFP

Zudem genieße er die viele Zeit, die er mit seiner Familie verbringen könne, sagte der 32-Jährige. "Ich kann mich nicht daran erinnern, so viel Zeit mit meiner Familie verbracht zu haben, seitdem ich Vater geworden bin." Der normalerweise in Monaco lebende Sportler sitzt derzeit im spanischen Marbella fest, wo er sich an die Ausgangssperre halten muss.

In Djokoviks Heimat Serbien wurden bislang mehr als 450 Infektionsfälle gezählt. Sieben Menschen starben an dem neuartigen Coronavirus.