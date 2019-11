Sechster Teil der "Terminator"-Reihe bleibt aber unter Erwartungen

"Terminator: Dark Fate" Kassenschlager in Nordamerika

Los Angeles (AFP) - Der "Terminator" ist zurück: Der neueste Film aus der Reihe mit Arnold Schwarzenegger war am Wochenende der Kassenschlager in den nordamerikanischen Kinos, wie der Branchendienst Exhibitor Relations am Sonntag in Los Angeles mitteilte. Mit Ticketverkäufen im Wert von rund 29 Millionen Dollar (26 Millionen Euro) bleibt der Actionfilm dennoch hinter den Erwartungen zurück.

Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton © AFP

Größter Konkurrent von "Terminator: Dark Fate" an den Kinokassen ist der Thriller "Joker", der in der fünften Woche nach Kinostart 13,9 Millionen Dollar einspielte. Platz drei der erfolgreichsten Kinofilme des Wochenendes belegt der Disney-Film "Maleficent: Mächte der Finsternis".

In "Terminator: Dark Fate" stehen Schwarzenegger und Schauspielerin Linda Hamilton wieder gemeinsam vor der Kamera. Die Produktion des sechsten Films aus der Action-Reihe kostete 185 Millionen Dollar.