Zeremonie mit Blumen und Gebeten vor Einäscherung

Thailändische Medizinstudenten bedanken sich bei von ihnen sezierten Leichen

Bangkok (AFP) - Mit Blumen und Gebeten haben sich thailändische Medizinstudenten bei den Verstorbenen bedankt, die mit der Überlassung ihrer Leichen die Präparierkurse der angehenden Ärzte ermöglicht haben. In einer Zeremonie knieten die Studenten der Chulalongkorn-Universität in Bangkok am Donnerstag vor den in Plastikfolien verpackten Leichen nieder. Ein Priester sprach Gebete, während die Studenten Jasmin-Girlanden in den Händen hielten.

Blumen für die von Medizinstudenten sezierten Leichen © AFP

"Ich kenne die Leute nicht wirklich, aber für mich stehen wir uns nahe... wir haben viel Zeit miteinander verbracht", sagte die 21-jährige Paspimol Kositchaiwat, die im zweiten Jahr Medizin studiert, über die von den Studenten sezierten Leichen. "Wir brauchten ihre Körper für's Studium und heute ist der Tag, an dem wir ihnen danken."

Nach ihrer Verwendung in den Anatomiekursen sollen die Leichen am Wochenende eingeäschert werden. Dies geschehe in 26 verschiedenen Tempeln in Bangkok, sagte die Medizinprofessorin Tanvaa Tansatit.

Eine rituelle Ehrung von zu Forschungszwecken verwendeten Leichen ist in Thailand gängige Praxis. Bei den Zeremonien werden buddhistische mit hinduistischen Riten kombiniert. In Thailand hat die Spende von Leichen für die Forschung zugenommen, nachdem 2015 ein bekannter Mönch seine sterblichen Überreste einer medizinischen Fakultät vermacht hatte.