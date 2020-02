Thailändische Polizei entdeckt 15 Kilogramm Heroin in Instant-Nudeln

Zwei Taiwaner am Flughafen von Bangkok geschnappt

Bangkok (AFP) - In Thailand hat die Polizei 15 Kilogramm Heroin im Gepäck von zwei Taiwanern gefunden. Die Drogen waren in Tüten mit Instantnudeln und Puderdosen versteckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Schmuggler wollten demnach am vergangenen Donnerstag von Bangkok nach Taiwan fliegen, als die Polizei nach einem Tipp am Suvarnabhumi-Flughafen ihr Gepäck kontrollierte. Zur Herkunft der Drogen machte die Polizei keine Angaben.

Thailand ist ein wichtiges Transitland für Drogen. Das sogenannte Goldene Dreieck in der Grenzregion zwischen dem Norden Thailands, Myanmar und Laos ist einer der wichtigsten Drogenumschlagplätze in Asien. Von dort verschicken Drogenkartelle seit Jahrzehnten Heroin nach ganz Asien. Seit einigen Jahren produzieren sie aber verstärkt synthetische Drogen wie Methamphetamin, Fentanyl und Ketamin.