Königspalast beschuldigt Palastwachen unter anderem des "Ehebruchs"

Thailändischer König entlässt vier weitere Palastbeamte

Bangkok (AFP) - Nach dem Skandal um seine in Ungnade gefallene Neben-Gemahlin hat der thailändische König Maha Vajiralongkorn die Säuberungsaktionen in seinem Palast fortgesetzt. Wie das königliche Amtsblatt am späten Dienstag verkündete, entließ der König vier Palastwachen, darunter zwei Wachen aus dem "Schlafzimmerbereich". Die hätten sich "unangemessen" verhalten und "Ehebruch" begangen. Ihre beiden Kollegen hätten den Standards der königlichen Garde nicht genügt, hieß es weiter.

Thailändischer König Maha Vajiralongkorn © AFP

Erst am 21. Oktober hatte der König seiner Geliebten Sineenat Wongvajirapakdi den offiziellen Titel einer königliche Zweitfrau entzogen - drei Monate, nachdem er der 34-Jährigen erstmals seit fast einem Jahrhundert diese Rolle zuerkannt hatte. Der Palast warf ihr neben "Illoyalität gegenüber dem König" vor, die Ernennung seiner vierten Ehefrau Suthida zur Königin sabotiert zu haben. Seitdem wurde Sineenat nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Zwei Tage später entließ der 67-jährige Monarch sechs ranghohe Palastbeamte, darunter eine Krankenschwester und einen Tierarzt. Sie wurden beschuldigt, ihre Ämter benutzt zu haben, um sich selbst oder andere zu bereichern.

Welche Motive hinter den Entscheidungen stehen, war zunächst unklar. Das thailändische Königshaus ist eines der reichsten der Welt und wird durch strenge Diffamierungsgesetze geschützt. Informationen zu inneren Palastangelegenheiten dringen nur selten an die Öffentlichkeit, und selbst ausländische Journalisten berichten wegen der drakonischen Strafen für "Majestätsbeleidigung" nur sehr zurückhaltend über Belange des Königshauses.