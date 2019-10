Seltene Zeremonie aus Sorge vor "schlechtem Wetter" in kommender Woche abgesagt

Thailändischer König verschiebt royale Barkenprozession auf Dezember

Bangkok (AFP) - Thailands König hat die prunkvolle royale Barkenprozession um knapp zwei Monate auf den 12. Dezember verschoben. Aus Sorge vor "schlechtem Wetter" würde die Zeremonie mit 52 prächtig geschmückten Booten in Bangkok nicht in der kommenden Woche stattfinden, sagte Vize-Ministerpräsident Wissanu Krea-ngam am Donnerstag zu Journalisten. Das seltene Ereignis markiert das offizielle Ende der Feierlichkeiten zur Thronbesteigung von Thailands im Mai gekröntem neuen König Maha Vajiralongkorn.

Proben für die königliche Barkenprozession © AFP

Nach mehreren Proben hätten die Verantwortlichen festgestellt, dass "die Prozession nicht in ihrer traditionellen Ausführung und Schönheit stattfinden kann und das Ereignis deshalb warten muss", sagte der Vize-Regierungschef. Während der Zeremonie wird der König auf einem der Boote den Fluss entlang fahren.

Für die Bevölkerung ist es eine der wenigen Gelegenheiten, ihren Monarchen und dessen Gattin zu Gesicht zu bekommen. Die Prozession geht zurück auf die alten Königsdynastien, deren Monarchen ihre Flotten auf dem Fluss in den Krieg führten.