Gesundheitsministerium: "Wir empfehlen häusliche Quarantäne"

Thailand will Touristen doch nicht zwangsweise unter Qurantäne stellen

Bangkok (AFP) - Thailand will Touristen aus Ländern mit vielen Coronavirus-Fällen doch nicht zwangsweise unter Quarantäne stellen. Reisenden aus China, Italien, Südkorea und dem Iran wird aber "empfohlen", in ihren Unterkünften zu bleiben, wie das Gesundheitsministerium in Bangkok am Freitag mitteilte. "Wir empfehlen häusliche Quarantäne", sagte Staatssekretär Sukhum Kanchanapimai. Urlauber aus den vier Ländern seien zudem verpflichtet, den Behörden jeden Tag über ihren Gesundheitszustand Bericht zu erstatten, fügte Tanarak Plipat von der Seuchenschutzabteilung hinzu.

Wegen der Epidemie sind in Thailand die Touristenzahlen eingebrochen © AFP

Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hatte am Dienstag mit der Ankündigung einer Zwangsquarantäne für alle Reisenden aus vom Coronavirus betroffenen Ländern Verwirrung gestiftet. Ausländer aus diesen Ländern müssten bei ihrer Ankunft "ohne Ausnahme" für 14 Tage in Quarantäne, hatte der Minister in Online-Netzwerken geschrieben. Er listete neben China, Italien, Südkorea und dem Iran unter anderem auch Deutschland auf.

Der Eintrag wurde nach wenigen Stunden gelöscht, Anutins offizielle Facebook-Seite wurde deaktiviert. Nachdem Thailänder und ausländische Touristen sich im Internet besorgt geäußert hatten, bemühte sich ein Ministeriumssprecher am Mittwoch, die Wogen zu glätten. "Wir müssen abwarten, welches Land als Risiko-Land eingeschätzt wird", sagte Sprecher Taweesin Visanuyothin. Anutins Liste müsse "überprüft" werden.

Für Thailands Wirtschaft spielt der Tourismus eine zentrale Rolle. Wegen der Coronavirus-Epidemie sind die Besucherzahlen allerdings eingebrochen. Bislang wurden in Thailand 48 Infektionen mit dem Virus bestätigt. Zuletzt wurde ein Brite, der aus Hongkong in das südostasiatische Land gereist war, positiv auf das Virus getestet.

Thailands Gesundheitsminister war schon Anfang Februar im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie unangenehm aufgefallen. Als er an einem belebten Bahnhof der Hauptstadt Bangkok Atemschutzmasken verteilte und diese von einigen westlichen Touristen offenbar abgelehnt wurden, sagte er: "Solche Leute sollten wir aus Thailand rausschmeißen." Später entschuldigte Anutin sich auf Facebook. Er sei "ausgerastet", nachdem "einige Ausländer aus Europa" sich bei der Masken-Kampagne unkooperativ gezeigt hätten.