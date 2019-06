Gefrorenes Fleischstück löst Ermittlungen wegen Eingriffs in Straßenverkehr aus

Tieffliegendes Schnitzel beschädigt zwei Autos in Bielefeld

Bielefeld (AFP) - Ein fliegendes Tiefkühlschnitzel hat in Bielefeld polizeiliche Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ausgelöst. Das von Unbekannten auf seine Flugbahn gebrachte Schnitzel prallte gegen die Heckscheibe eines vor einer Ampel wartenden Autos und beschädigte auch ein daneben stehendes Fahrzeug, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittler versuchen nun herauszufinden, wer das Schnitzel geworfen haben könnte.

Schnitzel, hier aufgetaut und verzehrbereit © AFP

Der Schaden wird auf immerhin rund 1750 Euro geschätzt. Nach dem Einschlag des tieffliegenden Schnitzels in die Heckscheibe ihres Wagens hatte eine Autofahrerin das gefrorene Stück Fleisch auf dem Gehweg entdeckt.