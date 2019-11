Spaziergängerin findet verbranntes Tier in Grünstreifen

Tierquäler zündet Igel in Krefeld an

Krefeld (AFP) - Ein unbekannter Tierquäler hat in Krefeld einen Igel angezündet. Eine Spaziergängerin fand das verbrannte Tier am Freitag in einem Grünstreifen im Stadtteil Linn, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilte.

Der tote Igel lag demnach auf einem Stück Alufolie. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu dem Täter.