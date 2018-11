Bundesverband Menschen für Tierrechte kritisiert "erhebliche Tierleiden"

Tierschützer gegen Anerkennung des Brieftaubenweses als Kulturerbe

Erkrath (AFP) - Tierschützer haben sich gegen die Anerkennung des Brieftaubenwesens als Immaterielles Kulturerbe gewandt. Die Praktiken des Brieftaubenwesens gingen mit "erheblichem Tierleiden" einher, kritisierte der Bundesverband Menschen für Tierrechte in einem Brief an die Kultusminister, wie der Verband am Freitag im nordrhein-westfälischen Erkrath mitteilte. So würden Brieftauben auf Wettflügen teilweise "bis zum Erschöpfungstod überfordert und mit teils gewaltsamen Methoden zu Hochleistungen gebracht".

Brieftaube © AFP

Die monogamen Tiere würden beispielsweise von Gelegen, Jungen oder Partnern getrennt, damit sie hunderte Kilometer weit zurückfliegen. Zudem würden auf Wettflügen hohe Verlustraten verzeichnet. Nach Angaben des Tierrechteverbands will die Kultusministerkonferenz am 6. Dezember über die Anerkennung des Brieftaubenwesens als Kulturerbe entscheiden.