Robert Redford wird als Stargast in marokkanischer Stadt erwartet

Tilda Swinton leitet Jury des Internationalen Filmfestivals in Marrakesch

Rabat (AFP) - Die Oscar-prämierte schottische Schauspielerin Tilda Swinton leitet dieses Jahr die Jury des Internationalen Filmfestivals im marokkanischen Marrakesch. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, sind in dem Gremium auch viele andere Nationalitäten vertreten. So zählen unter anderem die französisch-italienische Schauspielerin Chiara Mastroianni, der afghanische Filmemacher Atik Rahimi sowie seine Kollegen aus Brasilien und Marokko, Kleber Mendonça Filho und Ali Essafi, dazu.

Tilda Swinton © AFP

Das Festival beginnt am 29. November, zum Abschluss werden am 7. Dezember die Preise verliehen, darunter der Goldene Stern für den besten Film. Um die Auszeichnungen konkurrieren 14 Wettbewerbsfilme. Stargast des Filmfestivals ist in diesem Jahr der US-Schauspieler und Filmemacher Robert Redford. Vergangenes Jahr waren US-Regisseur Martin Scorsese und Schauspieler Robert De Niro in Marrakesch auf dem roten Teppich.