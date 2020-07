Schauspieler und Ehefrau waren an Coronavirus-Infektion erkrankt

Tom Hanks in völliger Ungewissheit über Neustart der Filmarbeit

Los Angeles (AFP) - Hollywoodstar Tom Hanks hat nach eigenen Worten "keine Ahnung", wann er seine wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Filmarbeit fortsetzen kann. Niemand in Hollywood habe eine Ahnung, wann die Arbeit weitergehen könne, sagte der 63-Jährige am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz.

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson © AFP

Hanks war der erste Top-Star der Filmbranche, der sich mit dem neuartigen Coronavirus infizierte. Er und seine Frau Rita Wilson waren im März während eines Aufenthalts in Australien positiv auf den Erreger getestet worden. Hanks hielt sich dort zu Dreharbeiten an einer Filmbiographie über die Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley auf.

Der aus Filmen wie "Forrest Gump" und "Philadelphia" bekannte Schauspieler berichtete nun, er und seine Frau hätten etwa zehn Tage lang an schwereren Symptomen der Infektion gelitten. Allerdings sei die Erkrankung für sie "nicht lebensbedrohlich" gewesen.