Hollywood-Star reiste für Filmarbeiten nach Australien - Frau gab Konzerte

Tom Hanks nach Infektion mit Coronavirus in Australien in Quarantäne

Gold Coast (AFP) - Der US-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der 63-jährige Hollywood-Star teilte im Online-Netzwerk Instagram mit, er und seine Frau hätten sich während ihres Aufenthalts in Australien müde und krank gefühlt und auf das Virus testen lassen. Nachdem der Test positiv ausgefallen sei, würden sie vorerst in einem Krankenhaus im ostaustralischen Bundesstaat Queensland isoliert.

Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson © AFP

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden von Queensland ist das Ehepaar unter Beobachtung im Universitätskrankenhaus von Gold Coast. Der Zustand der beiden 63-Jährigen sei "stabil". Hanks, bekannt durch Filme wie "Forrest Gump" und "Philadelphia", ist der erste Hollywoodstar, der eine Infektion mit dem neuartigen Virus öffentlich machte. Weltweit sind mehr als 125.000 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 4600 Infizierte starben.

Der mehrfache Oscargewinner reiste zu Vorbereitungen für eine Filmbiographie über Elvis Presley in die australische Stadt Gold Coast. Gedreht wird der Film von dem australischen Regisseur Baz Luhrman. Hanks Ehefrau, Sängerin und Komponistin, gab währenddessen Konzerte im Opernhaus von Sydney und in Brisbane. Auch in einer beliebten Fernsehshow trat sie auf.

Mitarbeiter des Opernhauses in Sydney sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie bemühten sich zusammen mit den Behörden, rund 200 Menschen ausfindig zu machen, die bei einem Konzert am Samstag Kontakt mit dem Paar gehabt haben könnten. Das weltberühmte Gebäude wurde nach Angaben eines Sprechers gründlich desinfiziert. Besichtigungstouren und Aufführungen sollen weiterhin stattfinden.

Die Produktion des Films, in dem Hanks die Rolle des langjährigen Elvis-Managers Colonel Tom Parker spielt, wurde ausgesetzt. Schauspieler und Crew wurden ebenfalls auf das Coronavirus getestet. Die Produktionsfirma Warner Bros teilte mit, sie sei darüber informiert, dass "ein Mitglied des Filmsets" der Elvis-Produktion positiv auf das Virus getestet worden sei. Die Firma arbeite eng mit den australischen Gesundheitsbehörden zusammen, um mögliche Kontaktpersonen der betroffenen Person zu identifizieren und zu kontaktieren.

Auf Instagram richtete Hanks sich an seine Anhänger: "Hallo Leute, Rita und ich sind hier unten in Australien. Wir haben uns ein bisschen müde gefühlt, wir hatten Erkältungen und etwas Gliederschmerzen." Um Klarheit zu schaffen, "so wie es derzeit nötig ist", wurden wir auf das Coronavirus getestet". Nach dem positiven Testergebnis "werden wir Hanks getestet, beobachtet und isoliert, so lange es für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit erforderlich ist".

Der Sohn des Ehepaares, Chet, erklärte in einer Videobotschaft, seinen Eltern gehe es gut. "Sie sind nicht so schlimm krank." Es gebe keinen Anlass zur Sorge.

Nach Angaben des Bürgermeisters von Gold Coast, Tom Tate, wurde das Ehepaar am frühen Donnerstagmorgen getestet. Alle Mitarbeiter des Filmsets hätten sich freiwillig zuhause in Quarantäne begeben.

Wo genau sich das US-Promipaar mit dem Virus infizierte, ist unklar. Bislang gibt es in Australien mehr als 140 bekannte Infektionen und drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.